CIVITAVECCHIA – Continuano incessanti i controlli della Polizia di Frontiera di Civitavecchia diretti dal vice questore Alessandro Zanzi, svolti all’interno dello scalo portuale cittadino, che hanno portato ad un doppio arresto nel giro di tre giorni.

La scorsa sera, infatti, duranti i controlli dei passeggeri provenienti dal porto di Barcellona, gli agenti traevano in arresto un cittadino italiano su cui pendeva un mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri. L’uomo era ricercato per numerosi reati contro la persona, nonché per vilipendio delle Istituzioni; lo stesso, sprezzante delle Autorità, aveva inviato numerose missive all’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tutte dal contenuto lesivo dell’onore e del prestigio della Carica ricoperta.

Nella tarda serata di sabato, gli uomini della Polizia di Frontiera effettuavano un nuovo arresto, questa volta un uomo responsabile di traffico internazionale di stupefacenti, che si era allontanato dall’Italia da oltre due anni per sfuggire alle forze dell’ordine. In questa occasione l’uomo tentava di rientrare sul territorio nazionale sperando di eludere i controlli, ma dopo un breve periodo di osservazione, veniva catturato.

Al termine delle formalità di rito, entrambi venivano associati presso la locale Casa Circondariale, dove dovranno scontare rispettivamente la residua pena di sette mesi per il primo e tre anni e mezzo per il secondo.