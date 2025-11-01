CERVETERI – Un anno senza alcun intervento da quel 3 ottobre 2024 quando si staccarono dei grandi massi dalla rupe tufacea franando su via di Ceri. Nessun intervento per mettere in sicurezza la parete che si era sbriciolata sotto i colpi della pioggia. Nessun progetto all’orizzonte per far tornare la strada percorribile dagli automobilisti. Proteste dei residenti, discussioni in aula consiliare, botta e risposta tra Comune e Regione senza che si sia mai arrivati ad una svolta. È come se il tempo in qualche modo si fosse fermato in questa storica frazione etrusca. E lo ricorda ancora una volta il consigliere comunale d’opposizione Gianluca Paolacci. «Ci dispiace tantissimo per i residenti – rilancia l’esponente di centrodestra – con le piogge invernali lo scenario sarà ancora più caotico e Ceri continuerà a restare isolata. È passato un anno, anche più, questa maggioranza non è stata capace di programmare un minimo intervento di sicurezza almeno per far tornare libera una corsia di marcia in via di Ceri. Solo parole, nei fatti zero carbonella». La scorsa primavera, all’unanimità, era stata approvata una mozione in consiglio al Granarone per la riapertura parziale della strada e la collocazione delle reti di contenimento nei punti più critici. Evidentemente ulteriori ostacoli burocratici hanno stoppato pure questa scorciatoia. «La Regione ha lasciato intendere che non se ne sarebbe occupata – prosegue Paolacci – anche perché la parete appartiene ad un privato. Il Comune doveva pensare ad un piano B ma sono passati altri sei mesi. Ricordiamoci che Ceri ha già pagato un conto salatissimo nel 2016 quando una tromba d’aria spazzò via l’intera pineta con alberi monumentali sradicati dalle forti raffiche».

