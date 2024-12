TARQUINIA - La salma di Maria Antonia Lari, la donna investita e uccisa sabato in via Vecchia Aurelia, è al Verano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore sarà eseguita un’accurata ispezione esterna e non è escluso che il magistrato possa disporre l’esame autoptico. Sono infatti in corso degli accertamenti sulla dinamica dell’investimento costato la vita alla donna di 59 anni. Sabato mattina Maria Antonia Lari, Antonietta come la chiamavano amici e conoscenti, stava andando a fare la spesa e mentre attraversava è stata travolta da un suv che faceva manovra. Immediati sono stati i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e anche l’eliambulanza ma per lei non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso. L’incidente ha riacceso le polemiche sulla pericolosità di quella strada nel tratto davanti all’edicola. I residenti lamentano, infatti, la velocità con cui procedono le auto e la sosta selvaggia che ostacola la visuale.