ALLUMIERE - Un post su Fb pubblicato da don Ivan Leto rivela ai suoi ex parrocchiani il proprio affetto e li invita ad andarlo a trovare ed essere presenti il prossimo 14 novembre, quando ci sarà il suo insediamento nella chiesa di Torrimpietra. "Cari amici di La Bianca, sono Don Ivan e, a quasi un mese dal mio congedo dalla parrocchia N.S di Lourdes, desidero salutarvi con questo post. Ho cominciato la nuova esperienza di parroco nella nuova parrocchia di Sant'Antonio Abate a Torrimpietra (Fiumicino) il 14 settembre. Sono entusiasta per l'accoglienza che mi hanno riservato. Sono la da pochi giorni e già c'è tanto da fare. Verrete a trovarmi spero per il mio insediamento che sarà celebrato dal Vescovo Mons. Gianrico Ruzza il prossimo 10 novembre alle ore 10. Vi voglio sempre bene e nel mio cuore siete perennemente presenti. Vi abbraccio tutti. Don Ivan". Questo post è stato letto e apprezzato da tutti i residenti, qualcuno si è anche commosso. Don Ivan è tornato a La Bianca per festeggiare la Cena della Vittoria che si è svolta ieri sera.