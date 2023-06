La “Aps Amici del Beato Domenico della Madre di Dio” organizza un incontro presieduto dal vescovo Orazio Francesco Piazza, al quale presenzieranno Ian Ernest, arcivescovo del centro anglicano di Roma, padre Hermann Geissler, direttore del centro internazionale degli amici di Newman; Mohamed Aissa Kdib, presidente dell’associazione culturale Islamica della Tuscia; padre Geoffry Nwami Kennet, pastore evangelico della comunità nigeriana; padre Vasile Bobita, parroco della comunità ortodossa rumena di Viterbo; Padre Adolfo Lippi, passionista dei ritiro Cura di Vetralla; don Gianni Carparelli, associazione Amici; don Andriy Manksmòvych, parroco della comunità greco-cattolica ucraina di rito bizantino; Vilachi Dhamma-Ven. Wilachchiye Dhammavijaya Thero, monaco buddista.

Gli amici del Beato Barberi, apostolo tra gli anglicani nel 1800 e che raccolse la richiesta del professor Henri Newman, del movimento di Oxford, di entrare nella Chiesa Cattolica, cercano di continuare questa scia di dialogo tra le diverse confessioni religiose. «Non per fare proseliti, come ci insegna Papa Francesco anche recentemente - spiega Don Gianni Carparelli -, ma per testimoniare la nostra fede nel rispetto e nel dialogo con tutti. Siamo tutti “fratelli e sorelle separati” come direbbe oggi il Beato Barberi. Tutti abbiamo bisogno di respirare aria nuova soprattutto in un mondo così diviso e annebbiato, ma alla ricerca, forse inconsapevolmente, di una comunione universale». L’incontro si svolgerà all’esterno del Casale Molaioni (dove si trova la restaurata cappellina di Bolcolle Merlano), strada Sammartinese Km 2+500, oggi alle ore 18,30.