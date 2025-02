ALLUMIERE - Ad Allumiere proseguono i preparativi per la manifestazione pacifista "R1pud1a" che si svolgerà il prossimo 28 febbraio. L'Anpi di Allumiere sarà al fianco di Emergency e al Comune di Allumiere: dapprima verrà affisso il manifesto e alle 17 seguirà il convegno nell'Aula Nobile del Palazzo Camerale. "Grazie al Comune di Allumiere e alla Delegata alla Cultura e ai beni archeo-storico-culturali Francesca Scarin per aver sostenuto l'iniziativa R1PUD1A ispirata all'art.11 della Costituzione, ANPI ed Emergency hanno intrapreso il sodalizio per la pace nel rispetto della nostra carta costituzionale sostenendo il progetto di apporre uno striscione sulla facciata del palazzo comunale in ogni Comune d'Italia con scritto R1PUD1A per ribadire che questo comune ripudia la guerra. Emergency fondata da Gino Strada è da sempre impegnata in prima linea nelle zone di guerra per supportare e dare assistenza alle popolazioni martoriate dai conflitti con personale medico volontario, con la creazione di una zona franca dalle azioni di guerra a protezione dei civili. L'iniziativa vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'insindacabilità sia dell' art. 11 della Costituzione Italiana sia dei diritti umani. Un richiamo all'alto senso civile dettato dalle nostre madri e dai nostri padri costituenti, a sostegno dei valori universali della Costituzione a cui Allumiere non è stata e non è indifferente. La rappresentante di Emergency Cinzia Pettini parlerà delle attività in essere nella striscia di Gaza e in altri Paesi devastati dalle guerre. Un evento in cui essere presenti è un gesto concreto e solidale a sostegno della Pace. Come ANPI insieme a Emergency vogliamo ribadire che Allumiere R1PUD1A la guerra. Oggi come mai è importante esserci e l'invito ad esserci è rivolto a tutti: esserci fa la differenza".

©RIPRODUZIONE RISERVATA