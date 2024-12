CIVITAVECCHIA – L’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia ha consegnato alla Guardia di Finanza Gruppo di Taranto circa 4500 capi di abbigliamento per donna per la successiva devoluzione alla Caritas Diocesana di Taranto, alla Casa Circondariale di Taranto e alla Caritas Diocesana di Bari-Bitonto.

Il sequestro del vestiario, effettuato nei pressi di Civitavecchia, era stato eseguito congiuntamente dalla Guardia di Finanza di Taranto e dall’Ufficio delle Dogane di Taranto, a seguito di una specifica attività investigativa concernente il monitoraggio della movimentazione di containers provenienti da paesi asiatici. L’Autorità Giudiziaria ha accolto la richiesta dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, responsabile della gestione delle merci, di disporre la devoluzione per finalità benefiche in luogo della distruzione, determinando anche un risparmio dei costi di smaltimento a carico della collettività. La collaborazione tra Ufficio delle Dogane di Civitavecchia e Guardia di Finanza di Taranto è stata proficua per raggiungere il comune obiettivo della solidarietà in favore dei più bisognosi.