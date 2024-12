CERVETERI – Amaro risveglio per Cerenova per il Garden Fruit completamente distrutto da un incendio. Nella notte sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerenova. Non si conoscono le cause del rogo, spetterà ai pompieri stabilirlo, anche se da una prima ricostruzione l'incendio potrebbe essere partito in modo accidentale dal vano dei frigoriferi.

Il locale si trova in via Etruria Meridionale e vedere dalle immagini non si è salvato molto.