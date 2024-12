TARQUINIA - Arriva la raccolta differenziata porta a porta nella città di Tarquinia. La ditta Riecam, nuovo gestore dei servizi di igiene urbana, ha effettuato nei giorni scorsi una serie di incontri per informare i cittadini sulle novità imminenti. Nel corso degli incontri sono state illustrate le zone che inizieranno ad essere servite dal porta a porta, i giorni di raccolta, e dove ritirare i kit necessari. Da ieri è iniziata la distribuzione per la prima delle quattro zone previste.

RITIRO MASTELLI RACCOLTA PORTA A PORTA ZONA 1 La distribuzione dei mastelli per la raccolta porta a porta è iniziata ieri mattina in via Francesco De Cesaris, 11 e proseguirà fino al 1° giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Potranno recarsi a ritirare i mastelli tutti gli utenti appartenenti alla ZONA 1 che comprende le seguenti vie e località: Frazione Saline; Gordiano; Località Argento; Bandita del Casal Nuovo; Bandita San Pantaleo; Brocchialone; Carcarello; Cerrino; Costa San Lazzaro; Cunicchio; Grottelle; Montecimbalo; Pidocchio; Portaccia; Portaccia Lance; S. Giorgio; Scorticagatti; Sorbo; Taccone; Valle del Mignone; Vallegato Procoio; Voltoncino; Lungofiume Mignone; Prima Trav. Zona Est; Prima Trav. Zona Ovest; Seconda Strada; Terza Strada; Quarta Strada; Quinta Strada; Sesta Strada; Settima Strada; Saline; SP 39; SP 44; SP 45; SP 99;SP Litoranea; Stazione FF.SS.; Str. Bagni S. Agostino; Strada Comunale delle Grottelle - Pian di Spille; Strada del Mandrione delle Saline; Strada del Poderino; Strada della Roccaccia; Strada delle Grottelle Pian di Spille; Strada di Vallegata-Franzosi; Strada Litoranea; Strada Poggio della Birba; Strada Provinciale 99; Strada Provinciale Porto Clementino; Strada Statale Aurelia; Strada Vecchia della Stazione; Strada Vicinale Scorticagatti; Via Alceste Moscetti; Via Alessandro Volta; Via Antonio Meucci; Via dei Graviscani; Via Enrico Fermi; Via Etruria; Via Evangelista Torricelli; Via Filippo Giorgi; Via Filippo Lippi; Via Galileo Galilei; Via Giotto; Via Giuseppe Tassoni; Via Leonardo da Vinci; Via Litoranea Sud; Via Michelangelo Buonarroti; Via Raffaello Sanzio; Via Vecchia Aurelia; Via Vincenzo Ferri; Viale delle Scienze; Viale Francesco de Cesaris; Viale Porto Clementino.

La società fa sapere che chi abita in vie secondarie può fare riferimento alla via principale se la propria non è presente nell'elenco.

Sono esclusi dal porta a porta gli utenti appartenenti alla zona Lido, Sant'Agostino zona costa e centro storico.

ECOISOLE INFORMATIZZATE PER IL LIDO E SANT’AGOSTINO Il nuovo servizio prevede infatti l’introduzione delle ecoisole informatizzate nelle zone del Lido e di Sant’Agostino, come già previsto per il centro storico.

LA DISTRIBUZIONE NELLE ALTRE ZONE La distribuzione dei mastelli proseguirà poi per zone, secondo il calendario seguente: zona 2 dal 3 all’8 giugno; zona 3 dal 10 al 15 giugno; zona 4 dal 17 al 22 giugno.

Sono esclusi dal ritiro dei mastelli le zone di Marina Velva e Voltone.

Per chi non avesse la possibilità di ritirare i mastelli nelle giornate indicate, è possibile chiamare il numero verde 800066746, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17 e il sabato dalle 8,30 alle alle 13, per effettuare una nuova prenotazione.

La Riecam Scarl inoltre fa sapere che è possibile scaricare la delega per ritirare i mastelli per conto di un familiare o conoscente.

