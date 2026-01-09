FIUMICINO - «Intendo ringraziare i nostri idrovoristi, insieme a tutti gli operai a supporto, con i tecnici reperibili, per il grande lavoro che negli ultimi giorni li ha visti protagonisti di una mastodontica attività prima di prevenzione e successivamente di contrasto alle innumerevoli precipitazioni che hanno colpito in modo particolare il nostro territorio»..

A parlare il presidente del Consorzio di Bonifica di Roma, Niccolò Sacchetti, che ha aggiunto: “Il lavoro di costante verifica dei livelli dei fossi e dei canali ha permesso di limitare i danni ed il lavoro incessante di pulizia degli sgrigliatori presenti negli impianti di sollevamento ha garantito un adeguato deflusso dell’acqua anche a ridosso dell’Aeroporto Leonardo da Vinci e delle altre località sotto il livello del mare presenti nel comune di Fiumicino così come nel perimetro di Ostia e nelle altre porzioni del nostro territorio di competenza».

A fare eco anche Sonia Ricci che, in qualità di presidente di Anbi Lazio, l’associazione dei consorzi di bonifica del Lazio ha sottolineato «Un ringraziamento va a tutti gli operai dei Consorzi di Bonifica del Lazio che hanno dovuto effettuare centinaia di interventi monitorando i livelli dei fossi e dei canali. Dalla Ciociaria al reatino oltre che nel viterbese così come nella piana pontina il lavoro è stato davvero imponente. La prevenzione per noi – ha aggiunto la Presidente Ricci – è un fattore determinante e lo è ancor di più in periodi come questi nei quali, purtroppo, sempre più spesso, in una giornata, o poco più, si scaricano a terra quantità di acqua piovana che solitamente arrivano in un mese e mezzo. Approfittiamo come sistema dei Consorzi per ringraziare la Regione Lazio, ed in particolare l’assessore Righini, per aver voluto mettere in primo piano le nostre attività, incrementando come mai in passato le risorse per le manutenzioni dei fossi e dei canali che riguardano il nostro perimetro di attività.

Questa è la migliore risposta che anche a nome di tutti i colleghi presidenti e a tutto il personale intendiamo dare a cittadini, consorziati ed imprese, solo insieme possiamo continuare a difendere il nostro bellissimo ma delicatissimo territorio».

A monitorare la situazione, la cabina di regia di Anbi Lazio, che, attraverso il direttore, Andrea Renna, oltre a ringraziare tutti gli operai che si prodigano quotidianamente per mettere al sicuro il territorio sottolinea il cambio di passo voluto con i lavori in amministrazione diretta che permettono azioni più incisive ed immediate sui territori non solo nei casi di precipitazioni importanti ma anche nella quotidianità di un lavoro spesso silenzioso ma davvero importante. Anbi ricorda che i Consorzi di Bonifica intervengono tempestivamente per gestire le emergenze idriche, come la rimozione di ostacoli da fossati e canali per ripristinare il deflusso delle acque e prevenire per quanto possibile allagamenti, attraverso manutenzione e pronto intervento, sfruttando anche tecnologie come il monitoraggio meteo per operare al meglio. La loro funzione è garantire il corretto deflusso delle acque e la sicurezza idraulica del territorio.

