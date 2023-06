CERVETERI – Incursione dei vandali alle Cascatelle. I soliti ignoti hanno demolito i cartelli per i turisti che con tanta passione avevano realizzato ragazzi e ragazze dell’istituto scolastico Salvo D’Acquisto di Cerveteri. Una notizia che non ha preso affatto bene la classe politica. «Un atto sconsiderato, barbaro e incivile, che ferisce una comunità – è il commento di Francesca Appetiti, assessore alla Sostenibilità ambientale - e soprattutto il lavoro degli studenti guidati sapientemente dai loro docenti, i quali avevano offerto un servizio utile e importante per cittadini e visitatori dei nostri sentieri etruschi». I giovani avevano costruito gli arredi posizionandoli lungo il percorso che dai via dei Vignali conduce ai percorsi naturalistici della città. «Questi cartelli – prosegue Appetiti – sono stati realizzati con soldi propri, ed erano il frutto del lavoro di settimane, di impegno e di studio del nostro territorio. A chi invece, probabilmente non avendo nulla di meglio da fare nella vita, ha deciso di sfogare le proprie frustrazioni vandalizzando il lavoro dei ragazzi, dico di vergognarsi: hanno fatto un dispetto a questo bellissimo luogo».

