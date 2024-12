LADISPOLI - “Delitti sommersi” verrà presentato nella villa romana di Marina San Nicola. Appuntamento speciale per il romanzo scritto da Daniela Alibrandi nell’ambito del progetto “Sulla strada degli etruschi”, ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis, che aprirà di fatto la stagione letteraria estiva. Per concessione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale e del Consorzio Marina di San Nicola, l’evento organizzato dal Gar sezione Cerveteri Ladispoli e ArchéoTheatron, si terrà in un sito archeologico normalmente chiuso al pubblico, che verrà aperto proprio in occasione della presentazione in programma il 28 aprile alle 17.30. A presentare la scrittrice e il suo romanzo sarà lo scrittore e giornalista Riccardo Dionisi. La recitazione di alcuni brani del libro sarà a cura dello stesso De Angelis. Interverrà inoltre Fabrizio Baldi, del Gruppo Archeologico Romano, esperto dei corsi d’acqua che solcano il sottosuolo della capitale che, con la proiezione di immagini inedite, arricchirà la complessità delle tematiche trattate. “Delitti sommersi”, pubblicato nel giugno 2023 da Morellini Editore, è stato protagonista del Festival del Noir Torino e Milano in Bionda, di programmi Rai, nonché di originali e suggestivi eventi.

