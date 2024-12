SANTA MARINELLA - «Finalmente Santa Marinella ha il primo defibrillatore semiautomatico pubblico. Un dispositivo che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco». Il Gruppo Civico Moderati per Santa Marinella e Santa Severa commenta con soddisfazione la consegna del defibrillatore nelle mani del sindaco Pietro Tidei, avvenuta per mano del capogruppo consiliare Alessio Manuelli, in rappresentanza della Lista Civica Moderati per Santa Marinella e Santa Severa.

Il Dae, come già detto, è stato posizionato in viale della Repubblica, di fronte alla sede della Polizia locale, in pieno centro cittadino, dove è maggiore l’affluenza di passanti diretti al vicino ufficio postale, ai negozi e ai servizi della zona.

«La donazione, suggellata dalla delibera di giunta che inserisce il dispositivo nel patrimonio comunale, è frutto di un’iniziativa di beneficenza organizzata dal nostro gruppo civico e che ha visto la generosa partecipazione di numerosi cittadini e villeggianti - spiega l’assessore Gino Vinaccia - Sbrigate le formalità, sabato mattina è stato posizionato nella sua teca allarmata e termoregolata, a disposizione della cittadinanza. Confidiamo che questo gesto sia di d’ispirazione per le tante associazioni, gruppi politici e partiti, affinché ne vengano acquistati e donati altri, così da contribuire al progetto di “Santamarinella, città cardioprotetta».

Il progetto era infatti inserito nel programma elettorale della Lista Civica Moderati e il capogruppo consiliare Manuelli, anche in virtù della sua specifica delega alla Sanità sta lavorando d’intesa col collega Alessio Rosa, e con tutto il Gruppo politico, per mantenere la promessa.

«I defibrillatori pubblici, come quello presente ora in città, sono dispositivi che eseguono autonomamente la diagnosi di aritmia maligna tramite elettrodi adesivi da applicare sul torace del paziente e tramite le stesse piastre adesive erogano una terapia elettrica in grado di risolvere l’aritmia - ha spiegato il consigliere Alessio Manuelli - In questi giorni abbiamo letto sui social commenti da cui si denota disinformazione e scarsa conoscenza. Non appena l’amministrazione comunale darà il via al progetto su larga scala, saranno organizzati corsi e incontri divulgativi e informativi per la popolazione. Devo precisare inoltre che non occorre, in caso di necessità, essere esperti nell’uso del defibrillatore, quest’ultimo è infatti in grado di guidare il soccorritore con istruzioni vocali precise, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118, che deve sempre e comunque essere attivato”, ha concluso Manuelli.

«Ci auguriamo che altre iniziative di cittadini, associazioni o gruppi possano emulare la nostra iniziativa - ha dichiarato il consigliere Alessio Rosa - Appartenere ad una comunità, vuol dire anche supportarla con gesti concreti, utili a tutti: bambini, giovani, adulti ed anziani. Il dispositivo donato è dei più moderni e prevede anche di intervenire su pazienti pediatrici».

Oramai in Italia sono centinaia i Comuni che hanno dotato la città di Dae.

“Già nel prossimo futuro - conclude Manuelli - contiamo di incrementare il numero di questi dispositivi, è infatti in programma l’acquisto di altrI Dae per rendere sempre più capillare la loro distribuzione sul territorio di Santa Marinella e della sua frazione di Santa Severa”.

