ALLUMIERE - Il bravissimo chef de "Le Cantine del Cardinale, Daniele Orieti, protagonista dell’inaugurazione dell’Esposizione Nazionale Italiana “Identitaly, il Belpaese si racconta”, che si è aperta lo scorso 5 febbraio e si concluderà il 15 febbraio al Palazzo dei Congressi di Roma. Lo chef di Allumiere, Daniele Orieti, ancora una volta, è stato perfetto ambasciatore della cucina italiana e del territorio di Allumiere e l’artefice della cena di Gala che ha dato il via alla Esposizione Nazionale di Identitaly.

Un modo antico, ma decisamente nuovo, di proporre il Sistema Italia, che riprende le storiche Esposizioni nazionali, l’ultima delle quali svoltasi nel 1911. La cena è stata molto apprezzata dai commensali grazie allo chef Orieticon importanti trascorsi all’estero tra Europa e sud America e che, ultimamente, ha rappresentato in qualità di "Ambasciatore della Cucina Italiana" a Lima, il mondo delle eccellenze enogastronomiche nazionali su invito dell’Ambasciata italiana in Perù. Dopo oltre un secolo, è tornata la prima edizione della Esposizione Nazionale Italiana. L’evento, organizzato dalla civitavecchiese Associazione di Promozione Sociale “I Viaggi nella Storia” di cui è presidente il giornalista Stefano Schiavi, celebra l’evoluzione dell’Italia dal 1861 a oggi attraverso cultura, innovazione, sport ed enogastronomia. Con la consulenza enogastronomica de “Le Cantine del Cardinale” di Allumiere, Orieti ha inteso portare l’eccellenza culinaria del territorio collinare di Allumiere e Tolfa all’interno della rassegna, con degustazioni esclusive e una prestigiosa Cena di Gala Istituzionale.

Nei dieci giorni di esposizione, i visitatori hanno l’opportunità di scoprire e assaporare i sapori autentici della tradizione locale, con prodotti tipici e ricette che raccontano la storia e l’identità del Belpaese: un viaggio gastronomico imperdibile, che unisce memoria e innovazione sotto la guida di uno chef d’eccezione. L’evento ha già ricevuto il patrocinio di numerose istituzioni, tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri e diversi Ministeri ed Enti, oltre al supporto di partner tecnici di rilievo come Huge Group, Pecchia Art, TicketOne, Daca, Acqua Egeria, Gis, Itas Mutua e Cotral. Oltre all’enogastronomia, Identitaly sarà un’esperienza immersiva e interattiva, coinvolgendo scuole, università, associazioni e federazioni sportive. Fino al 15 è possibile provare discipline innovative come il Laser Run, sperimentare la Virtual Reality di Inail, assistere a dimostrazioni delle squadre Cinofile e dei laboratori artigianali della Scuola dell’Arte della Medaglia della Zecca di Stato. Sport, storia e cultura si fonderanno in un unico grande racconto dell’Italia di ieri e di oggi. Identitaly è un appuntamento unico che celebra il Paese in tutte le sue sfaccettature, con un occhio di riguardo per le eccellenze locali come lo Chef Daniele Orieti e il borgo di Allumiere, veri ambasciatori del gusto e della tradizione italiana. Orieti ha utilizzato prodotti eccellenti del territorio collinario: "Un ringraziamento - spuegano da Identitaly - al pane top di gamma dell'Antico Forno La Bianca di Allumiere, che senza alcun tipo di conservante rimane morbido per più di una settimana, e alla GS Azienda Agricola per il miele spettacolare con il quale è stata condita la tartare della cena di Gala preparata dallo Chef Daniele Orieti de Le Cantine del Cardinale di Allumiere. Le ricchezze del territorio con noi ad Identitaly".

©RIPRODUZIONE RISERVATA©RIPRODUZIONE RISERVATA