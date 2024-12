FIUMICINO - È stato presentata presso la sede del Consiglio regionale del Lazio la nuova tratta aerea di Aeroitalia che collegherà Roma a Lublino, operata da Aeroitalia con voli bisettimanali (sarà operativa a partire dal prossimo 22 marzo 2025). L’annuncio è stato dato durante l’incontro fra il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il maresciallo del Voivodato di Lublino, Jaroslaw Stawiarski, in visita a Roma per partecipare alla riunione dell’ECR (Gruppo dei Conservatori e Riformisti).

All’incontro hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini e il consigliere di FdI Flavio Cera.

La rotta Roma FCO–Lublino è uno dei risultati più concreti e immediati dell’ampio accordo di collaborazione firmato proprio nella città polacca nell’aprile scorso dalla Regione Lazio e dal Voivodato di Lublino. Gli accordi prevedono lo sviluppo delle relazioni reciproche in diverse aree commerciali, accademiche, scientifico/sanitarie, oltre che nel settore agroalimentare, del turismo sostenibile e delle fonti di energia rinnovabile.

«In questo modo - ha dichiarato il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma - si concretizza il memorandum di collaborazione tra la Regione Lazio e il Voivodato di Lublino, che o vedrà partire la nuova rotta Roma-Lublino. Questo è utile anche per rafforzare un rapporto di collaborazione già esistente. E, soprattutto, anche al fine di valorizzare i nostri territori, le nostre aziende e la nostra cultura. Si tratta di un primo passo per rafforzare ulteriormente le eccellenze del nostro territorio, anche in vista del Giubileo, che sarà una occasione strategica per promuovere e valorizzare il Patrimonio infinito della Capitale, e le tante bellezze e ricchezze degli altri Comuni del Lazio», ha concluso Antonello Aurigemma.