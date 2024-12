CERVETERI – Alla Banditaccia 25mila euro dalla Regione Lazio per il “Necropoli Art Festival”. Dieci serate di teatro, musica, danza e spettacoli per bambini tra i tumuli e i percorsi del sito archeologico. Il progetto era stato presentato dall’assessorato alle Politiche Culturali del comune di Cerveteri alla Pisana e che proprio in questi giorni è risultato aggiudicatario di un contributo importante. «Un’iniziativa sulla quale come amministrazione abbiamo fortemente creduto – sono le parole della vicesindaca, Federica Battafarano -, quando insieme ad alcune realtà associative del territorio abbiamo ideato il Necropoli Art Festival sapevamo che avremmo presentato un progetto di qualità, di spessore, capace di avere quelle caratteristiche meritevoli di contributo e i fatti ci hanno dato pienamente ragione». Su 89 richieste la Regione ha dato risposta positiva su 43. «Un finanziamento importantissimo – aggiunge Battafarano - che ci consentirà di poter offrire alla cittadinanza un cartellone artistico di spessore e importante, oltre ai tanti spettacoli e appuntamenti culturali già proposti nell’arco dell’anno».

