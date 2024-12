CIVITAVECCHIA – Un caffè a Civitavecchia, questa mattina, per Tina Cipollari, personaggio televisivo noto per la sua partecipazione al programma di Canale 5 “Uomini e donne”. La bionda opinionista si è presentata infatti allo Chalet del Tribunale per una breve pausa; a quanto pare era chiamata come teste nel corso di una udienza al Palazzo di Giustizia. Curiosità e foto ricordo di rito, tra i sorrisi dei presenti.