LADISPOLI - L’amministrazione comunale informa che dal mercoledì 10 settembre entreranno in vigore i nuovi orari del servizio di trasporto pubblico locale. Variazioni che riguarderanno anche il limitrofo comune di Cerveteri. C’è grade attesa soprattutto per le corse della linea 23 che collegano le città a Bracciano. Dal lunedì al venerdì, nel periodo scolastico, entreranno in vigore da giovedì 11 settembre. Gli orari sono visibili, soprattutto per le famiglie dei ragazzi coinvolti, nella pagina Facebook della società Seatour. Lo scorso anno tantissime polemiche per la cancellazione di una linea ritenuta fondamentale e poi in qualche modo riattivata dopo la battaglia degli utenti, dei comitati di zona, dei sindaci e anche degli esponenti dell’opposizione politica dei due comuni.

