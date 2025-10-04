CERVETERI – «Cinque mesi di attesa, promesse rimaste sospese e nessuna risposta concreta»: questa la dura presa di posizione dell’Udi Gruppo Nilde Iotti di Ladispoli e Cerveteri, che torna a puntare i riflettori sulla vicenda del centro prelievi di Cerveteri, ancora collocato nei locali di via delle Foibe insieme al Consultorio familiare.

Una convivenza che, secondo l’associazione, non è più sostenibile e per questo è necessario un’intervento dell’amministrazione comunale. «Da maggio – sottolinea l’Udi – attendiamo la risposta promessa dalla direttrice generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, alla nostra richiesta di individuare una sede alternativa. Sono passati quasi cinque mesi e nulla si è mosso. Ora la situazione è davvero urgente».

Il problema riguarda la riservatezza e la funzionalità del Consultorio, definito dall’associazione «un presidio pubblico prioritario per la salute e il benessere della popolazione». La presenza del Centro Prelievi, con un afflusso quotidiano molto elevato, ha trasformato le sale d’attesa in spazi sovraffollati, generando disagi evidenti e aumentando il carico di lavoro degli operatori, senza che vi sia stato un adeguato potenziamento dell’organico. «Finora – prosegue l’Udi – abbiamo ricevuto solo promesse vaghe sia dal Comune sia dalla Asl. Nel frattempo la sala di attesa del Consultorio è diventata teatro di lunghe code per i prelievi, con conseguente peggioramento dei servizi e riduzione della privacy degli utenti».

Il timore è che questa soluzione provvisoria possa trasformarsi in definitiva, con danni permanenti alla qualità dell’assistenza.

Per questo l’associazione rilancia l’appello: «Non possiamo più aspettare. Chiediamo risposte immediate e siamo disponibili al confronto per risolvere la questione. È tempo di scelte concrete, nel rispetto dei cittadini e dei servizi essenziali».

