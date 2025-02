I carabinieri di di Faleria hanno arrestato in flagranza di reato un 60enne per detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.

A lui sono arrivati dopo aver fermato un 22enne per un controllo. Il giovane in auto aveva numerose munizioni per fucile da caccia, proiettili di pistola e due coltelli di genere vietato. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare che l’auto non era di proprietà del ragazzo, ma di un 60enne di Calcata.

La successiva perquisizione svolta presso l’abitazione dell’uomo ha portato al ritrovamento di una pistola revolver Colt 45, con matricola abrasa, completa di munizionamento.

La pistola è stata sequestrata. Sono stati ritirati cautelarmente anche quattro fucili da caccia e di munizioni di vario calibro, regolarmente detenuti, secondo quanto previsto dall’articolo 39 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il 60enne è stato arrestato nella flagranza di reato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il giovane, invece, è stato denunciato denunciato a piede libero in quanto privo di titolo di polizia per la detenzione del materiale illecito.

Nel frattempo continuano gli accertamenti dei carabinieri per verificare la provenienza dell’arma sequestrata e l’eventuale utilizzo della stessa in fatti delittuosi.