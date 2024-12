TARQUINIA - Ci siamo quasi. Sarà il 21 agosto l’iniziativa "Giostre dal cuore blu".

Un appuntamento speciale che vede protagonista l’inclusività. Il luna park della famiglia Masseroni e Dancelli aprirà infatti le porte all'associazione “Autismo Cuori Blu”.

Proprio questa associazione ha scelto di coinvolgere anche altre realtà che si occupano di tematiche volte a migliorare l'inclusione sociale, e dunque la serata sarà di fatto una grande festa per celebrare la bellezza di un mondo a colori. L'evento ha avuto il sostegno organizzativo del network “Se Ami Tarquinia” di Fabio Gagni, che ha tenuto a sottolineare come le famiglie Dancelli e Masseroni da tempo volessero organizzare una serata speciale ed inclusiva, e come ci sia davvero entusiasmo e felicità attorno a questa iniziativa, che si realizzerà grazie alla collaborazione ed alla bontà degli intenti di più realtà.

Da generazioni le giostre offrono un luogo di divertimento e spensieratezza fondamentale per l'estate di grandi e piccini; oggi sono riuscite ad essere anche una fonte di esempio per l'inclusione sociale. Dal network “Se Ami Tarquinia” «un ringraziamento a tutte le persone coinvolte e un plauso speciale a Davide Dancelli, ideatore della serata».

