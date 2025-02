CERVETERI - Da Valcanneto alla stazione ferroviaria di Palidoro, per ora non sarà possibile andarci con i bus di linea. La cancellazione della corsa numero 33 ha generato molti malumori, soprattutto tra studenti e lavoratori, che fino a qualche settimana fa raggiungevano lo scalo ferroviario con il trasporto locale. Una vera mannaia per i residenti della frazione cerite, che sono pronti a protestare contro questa decisione e che hanno presentato anche un esposto nella caserma dei carabinieri di via Pertini per cercare di smuovere le acque. Nella denuncia gli abitanti hanno tirato in ballo il comune di Ladispoli e la Seatour, la ditta che si occupa del servizio di trasporto pubblico integrato nelle due località costiere del litorale.

Si attiva anche l’opposizione politica cerveterana. «È inaccettabile che sia stata cancellato un bus che è di fondamentale importanza per Valcanneto – insorge Nicolò Accardo, consigliere comunale -situato per altro in una posizione svantaggiata, priva di collegamenti . I cittadini subiscono una privazione importantissima. Per questo chiedo motivo che da parte del comune di Ladispoli, a mio avviso responsabile, ci sia un atto di consapevolezza , visto che è stato annullato un servizio indispensabile per la cittadinanza». Accardo tira in ballo senza mezzi termini la giunta comunale ladispolana. «Pretendo dei chiarimenti dal neo assessore ai Trasporti Renzo Marchetti, per poi confrontarmi con l'assessore ai trasporti della Regione Lazio, Reggimenti. La linea 33 va ripristinata a tutti i costi per non lasciare isolata una popolazione di 6 mila anime».

