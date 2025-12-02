FIUMICINO - La riforma di Roma Capitale rappresenta un potenziale punto di svolta per Fiumicino. Una Capitale più forte consentirà all’area metropolitana di mettere in atto politiche strutturali proprie. Ringrazio il deputato Alessandro Battilocchio che, insieme a tutta Forza Italia, sta portando la voce dei territori in Parlamento». Lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, con riferimento al convegno andato in scena sabato 29 novembre all'Hilton Rome Airport), dove è stato fatto un focus sulla riforma costituzionale di Roma Capitale che doterà il Campidoglio di poteri speciali da esercitare in numerosi comparti.

«In questo quadro – sottolinea Coronas – anche la nuova provincia Porta d’Italia potrà giocare un ruolo decisivo, valorizzando l’identità dei territori e mettendo al centro storia, cultura e sviluppo locale. Per Fiumicino questo significa maggiore rappresentanza, più coordinamento sulle politiche metropolitane e strumenti più efficaci per tutelare il litorale e sostenere crescita e infrastrutture. L’obiettivo è chiaro: fare in modo che Fiumicino sia protagonista della nuova fase istituzionale e non semplice spettatore», conclude il capogruppo.