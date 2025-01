Lutto a Tarquinia per la morte di Fernando Senigagliesi, storico guardiano dell’università agraria.

A darne il triste annuncio il presidente dell’ente Alberto Riglietti.

«Mi unisco al cordoglio per la scomparsa dello storico guardiano dell’ente Fernando Senigagliesi». «Tutta l’amministrazione – prosegue Senigagliesi -, lo ricorda con grande affetto per la dedizione mostrata per l’Università Agraria negli anni di lavoro». «Dal presidente Riglietti e tutta l’amministrazione le condoglianze e la vicinanza alla famiglia», conclude Riglietti.