TARQUINIA - Sale l’attesa per l’evento di sabato nel centro storico di Tarquinia. Intanto gli organizzatori annunciano altre novità. Arriva il contest per la foto con più cuori delle Piazzette. Partecipare sarà gratuito e semplicissimo: basterà godersi le Piazzette, scatenarsi e divertirsi tra locali, buon cibo, aperitivi, shopping, balli e musica; le foto della serata andranno postate su Instagram con l'hashtag #LePiazzetteTarquinia e taggando il profilo @seamitarquinia. La Cadena Souvenir, situatoo in Corso Vittorio Emanuele a Tarquinia, ha messo in palio un regalo originale e assolutamente irresistibile, scelto tra le molte proposte di oggettistica presenti in negozio: una termo mug a forma di obiettivo fotografico, perfetta per accogliere con stile ed originalità la stagione fredda in arrivo. Domenica 15 settembre dal profilo Se Ami Tarquinia saranno ripostate nelle stories tutte le foto in cui ci saranno hashtag e tag. La foto che riceverà più cuori entro le 22 sarà proclamata vincitrice della divertentissima termo mug, che potrà essere ritirata gratuitamente la settimana successiva. Questo è il secondo contest legato al festival diffuso di musica live Le Piazzette. Gli organizzatori ricordano anche che in Piazza Cavour saranno premiati il ballerino e la ballerina più bravi con regali messi in palio dalla Gioielleria Bondi. Pronti a scatenarvi, dunque: alle Piazzette più ci si diverte, più si vince.

