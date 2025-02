ALLUMIERE - Imperdibile Festa di Carnevale sabato ad Allumiere.

Il prossimo 22 febbraio, infatti, gli eccezionali piatti dello chef Daniele Orieti e la simpatia travolgente del dj e animatore Piero Monaldi (in arte Dudu), la migliore musica degli ultimi decenni, balli di gruppo e tanto divertimento.

I partecipanti potranno deliziare con un tris di antipasti: tagliere di salumi e formaggi, fagioli e salsiccia in umido; crocchette jalapeno e cheddar e bottoni croccanti con pulled pork. Come primo piatto saranno serviti gnocchi al ragù maremmano; come secondo piatto saranno servite coste di maiale in salsa barbecue e stick di patate e poi dolci di carnevale, acqua e vino.

Per info e prenotazioni contattare il numero: 3335837063.

"È vietato mancare - esorta il dj Dudu - il divertimento è assicurato".

©RIPRODUZIONE RISERVATA