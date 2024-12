SANTA MARINELLA – Nei giorni scorsi sono stati eletti i rappresentanti del consiglio comunale Giovani. A prevalere è stata la lista Link2City, vicina al Pd. “Un risultato straordinario per la lista Link2City che vince nettamente alle elezioni per il consiglio comunale dei Giovani – dice la segretaria del Pd cittadino Lucia Gaglione - la capolista Chiara Pinzi, con 64 preferenze sui 120 voti alla lista, è la prima degli eletti. Complimenti anche a Giordana, da poco entrata nella grande comunità. Chiara e Giordana andranno a sedere nei seggi del Consiglio Comunale di Santa Marinella. Auguro a Chiara, a Giordana e a tutti i giovani indifferentemente, di portare avanti con coraggio e serietà un percorso di crescita personale e istituzionale costruttivo e ricco di soddisfazioni”. Ma cos'è il consiglio comunale dei giovani? E’ un organo di rappresentanza che viene eletto a suffragio universale da tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, residenti o domiciliati nel territorio comunale. Possono candidarsi alle elezioni del consiglio dei giovani, ragazze e ragazzi fra i 15 e i 25 anni di età. Gli eletti rimangono in carica per tre anni. Ha funzione consultiva su tutti gli atti amministrativi, varati dal Comune, che riguardano i giovani. Il Comune, quindi, non potrà deliberare in materia di politiche giovanili, senza prima aver consultato formalmente il Consiglio dei Giovani che deve mettere in atto delle iniziative autonome per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica del Comune, per informare i giovani sulle attività dell'ente locale e su quanto li riguarda da vicino, per elaborare progetti a livello locale, nazionale ed europeo, collaborando anche con enti e associazioni già presenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA