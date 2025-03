S. MARINELLA -I coordinatori dei partiti di Centrodestra Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Noi Moderati, esprimono la loro viva soddisfazione per la nomina di segretario del circolo di Forza Italia di Santa Marinella del giovane Alex Cosimi, già colonna portante del partito nelle scorse elezioni e parte integrante della squadra di centrodestra. «Con la sua elezione, avvenuta all'unanimità e per acclamazione, Forza Italia da continuità e al contempo nuovo slancio al partito e a tutta la nostra coalizione di centrodestra - affermano i coordinatori - In un clima di ritrovata distensione e unione di intenti, noi, coordinatori dei partiti di centrodestra, rivolgiamo un plauso particolare, dopo le dichiarazioni lette sui giornali nei giorni scorsi, all'assessore Gino Vinaccia e al gruppo dei consiglieri comunali che rappresenta - Alessio Manuelli e Alessio Rosa, per la loro netta scelta di campo, certi di una collaborazione proficua con tutta la coalizione di centrodestra».

