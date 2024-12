CIVITAVECCHIA – “Progetti e iniziative per il futuro di Civitavecchia: innovazione, sostenibilità e collaborazione”, Confcommercio lancia le sue proposte per un percorso condiviso con le istituzioni per rilanciare Civitavecchia. Nei giorni scorsi si è parlato dello studio presentato dall’associazione di categoria sullo stato di salute del commercio cittadino, dati allarmanti e spunti di riflessione che hanno offerto l’occasione per lanciare una serie di proposte.

Il vicepresidente Confcommercio Litorale Nord Cristiano Avolio

LE PROPOSTE PER RILANCIARE CIVITAVECCHIA

In primo luogo c’è la gestione dei rifiuti e la tariffazione per un miglior decoro della città. «Fondamentale - si legge - avviare un calcolo puntuale della tariffa dei rifiuti secondo il principio europeo che chi inquina paga». C’è poi il potenziamento delle collaborazioni istituzionali creando un network cittadino con la mappatura delle istituzioni, una piattaforma di dialogo permanente, progetti condivisi e finanziamenti, formazione e aggiornamento, comunicazione e visibilità e, infine, un costante feedback monitorato. Confcommercio pensa poi ad un tavolo tecnico formato da rappresentanti di Confcommercio, commercianti, clienti e amministrazione per un dialogo costante.

C’è poi l’enorme passo della riconversione della centrale che va affrontato «verso un futuro sostenibile» con l’associazione di categoria che pensa ad una consultazione pubblica che coinvolga cittadini, esperti e stakeholder.

Necessario poi che il progetto di riconversione punti alla sostenibilità e al “green”, senza dimenticare integrazione urbana e promozione culturale. Va inoltre ufficializzato il marchio De. Co. a certificazione delle eccellenze locali. Servono contest per commercianti per stimolare l’innovazione e grandi eventi pensati in sinergia con i commercianti e con la popolazione.

Si pensa poi ad un servizio di delivery comunale e alla revisione dei regolamenti per installazioni esterne e dehors.

I PROGETTI DA ATTENZIONARE

Ci sono poi una serie di progetti su cui si dovrebbe puntare, come ad esempio il CIVITAverso per lanciare la città sul metaverso, bisogna poi puntare sulla digitalizzazione di uffici e servizi e installare scritte 3D nei quartieri per rivitalizzare l’identità urbana. Insomma le idee non mancano di certo.

IL COMMENTO

«Il nostro lavoro - ha spiegato il vicepresidente della Confcommercio Litorale Nord Cristiano Avolio - si concentrerà sull’aiutare microimprese a capire meglio come approcciare ad uno sviluppo che sia per tutti, riuscendo a cogliere tutte le opportunità anche in previsione dell’importante tappa del Giubileo. Dobbiamo essere preparati e speriamo, a prescindere da chi sia il Sindaco, di riuscire a trovare la giusta collaborazione e ascolto. Siamo molto contenti di come è andato l'incontro con i candidati vista l’ottima partecipazione».

