Un appuntamento unico e irripetibile, riservato a tutti i soci di Confartigianato e alle loro famiglie.

La Santa Sede ha, infatti, confermato che Sua Santità Papa Francesco incontrerà gli artigiani di Confartigianato Imprese Viterbo e di tutto il sistema confederale di Confartigianato in un’udienza speciale straordinaria che si terrà il 10 febbraio alle ore 10 nell’aula Paolo VI (Sala Nervi) in Vaticano.

L’incontro, da tempo auspicato, costituirà per la Confederazione una fondamentale occasione per sottolineare la corrispondenza e adesione del valore artigiano espresso dalle imprese con la loro creatività e la loro passione, ai valori cristiani del lavoro e della solidarietà.

L’incontro avverrà nel rispetto delle regole dettate dalla raccomandazione della Prefettura della Casa Pontificia e dalle esigenze di sicurezza. Considerata l’importanza e il valore della dimensione familiare e di comunità che caratterizza le imprese artigiane, l’udienza è aperta anche ai familiari degli associati e a tutti coloro che sono vicini al mondo Confartigianato.

Per l’udienza dal Papa del 10 febbraio, Confartigianato imprese di Viterbo mette a disposizione dei soci partecipanti e dei loro familiari il trasporto gratuito in bus. Per l’ingresso in Sala Nervi sarà necessario mostrare un pass che verrà fornito per tempo. L’accesso è previsto a partire dalle ore 8.00 (cancello Piazza Sant’Uffizio). Dovendo sottoporsi ai controlli di sicurezza, che occupano molto tempo, si consiglia di arrivare con largo anticipo – circa 2 ore prima – rispetto all’inizio dell’Udienza, ad oggi fissata per le ore 10. Pertanto, il bus di Confartigianato partirà da Viterbo intorno alle ore 6,00, in luogo che verrà comunicato per tempo.

Per prenotare la partecipazione propria e della propria famiglia è necessario contattare i nostri uffici al numero 0761-337924.

La durata dell’udienza sarà di un’ora e trenta minuti circa. Per quanto riguarda l’abbigliamento deve essere rispettoso e consono al luogo e all’evento. E’ consigliabile non portare con sé bagagli o borse ingombranti. Per le persone fragili è consigliabile l’uso della mascherina. Confartigianato predisporrà anche un accessorio di abbigliamento che verrà distribuito all’ingresso quale segno distintivo di Confartigianato, che diverrà un ricordo della giornata.

