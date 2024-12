FIUMICINO - È ancora in vigore l’ordinanza firmata dal sindaco Mario Baccini per quanto riguarda regole e divieti durante le manifestazioni relative agli appuntamenti di “Notte d’estate 2024”.

In particolare, il provvedimento riguarda la vendita di bevande: è stato sancito il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, per tutti i pubblici esercizi adiacenti e/o prospicienti i luoghi interessati delle manifestazioni.

Dopo i concerti tenutesi il 3 agosto e il 7 agosto, l’ordinanza sarà valida fino a domenica 11 agosto 2024, in occasione degli eventi che si terranno in Darsena.

Nel dettaglio, Durante gli eventi musicali l’ordinanza stabilisce che: a) é vietata la detenzione in contenitori di vetro, ai fini dell’immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo; b) la vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro; c) la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da chiunque effettuata con le sole eccezioni per il servizio assistito al tavolo all’esterno dei locali di esercizio o all’interno e sulle rispettive aree e rispettivi spazi pertinenziali, regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere nell’immediato i contenitori.