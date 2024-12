Rapina a mano armata questa sera alla Conad della frazione della Quercia. Intorno all’orario di chiusura un uomo si è introdotto nell’esercizio commerciale armato di pistola e ha minacciato la cassiera. Il rapinatore, che ha agito in solitaria, è stato descritto come alto e snello. Era vestito di scuro, aveva una maschera di Halloween calata sul volto e pare con un accento dell’Est europeo. Stando a una prima ricostruzione, minacciando con l’arma in pugno la cassiera, si è fatto consegnare l’intero incasso. Pare che un dipendente del supermercato si sia accorto che l’arma era giocattolo e si sia avventato contro il malvivente che è caduto a terra ma poi è riuscito a fuggire lasciando perdere le proprie tracce. Il rapinatore si sarebbe allontanato a piedi nel parco della Quercia. È stato dato subito l’allarme e sul posto si è portata la polizia: squadra volante, mobile e scientifica. È scattato il sistema antirapina e sono partite immediatamente le indagini per risalire all’autore. Il bottino dovrebbe aggirarsi intorno a un migliaio di euro. La polizia ha passato subito al vaglio i filmati del sistema di videosorveglianza interno. Gli investigatori sono a caccia di elementi utili a risalire all’autore del colpo.