SANTA MARINELLA – La tribuna coperta all’Ivano Fronti” sarà realtà. Nuovo look per lo stadio Santa Marinella grazie al contributo economico della Regione e in parte messo anche dall’amministrazione comunale, in totale 600mila euro. Un passo in avanti per l’impiantistica sportiva, una situazione naturalmente favorevole soprattutto alla prima squadra del calcio impegnata nel campionato di Promozione, e tra le favorite per la lotta al vertice. Avere la copertura significa anche non rinunciare all’apporto dei tifosi nelle giornate di pioggia. Il restyling è stato approvato tramite progetto esecutivo per la riqualificazione e messa in sicurezza della tribuna e degli spalti del suo stadio intitolato al compianto patron del Santa Marinella calcio, Ivano Fronti. Il Comune ha risposto all’avviso pubblico "Programma straordinario regionale di investimenti pubblici" e si è portato a casa ben mezzo milione di euro per lo stadio. La restante parte, circa 117mila euro, sarà inserita con fondi del bilancio comunale. Progetto alla mano, è prevista la totale demolizione della gradinata superiore che lascerà il posto ovviamente a una moderna copertura delle gradinate. Sarà costruita una struttura modulare in acciaio alta circa 8 metri e in grado di proteggere tutte le gradinate. Un occhio di riguardo anche verso i disabili visto che saranno abbattute le barriere architettoniche. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal primo cittadino, Pietro Tidei e dall’assessore allo Sport, Marina Ferullo. Da stabilire ora quanto dureranno i lavori. Anni fa, dopo la realizzazione della copertura, l’affluenza allo stadio Angelo Sale di Ladispoli ha contribuito a raddoppiare i tifosi. La stessa cosa potrebbe avvenire per Santa Marinella.

