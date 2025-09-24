LADISPOLI - Dal 28 settembre al 2 novembre 2025 lo Spazio Agorà di Ladispoli si trasforma in un palcoscenico di linguaggi, poetiche e sperimentazioni con la nuova edizione di Corrispondenze, il festival di danza ideato da Paola Sorressa, direttrice della Mandala Dance Company. Un mese intero dedicato alla danza contemporanea, con oltre dieci spettacoli sempre alle ore 18:00, prime nazionali, nuove produzioni, residenze artistiche e masterclass esclusive per danzatori. Un cartellone che unisce innovazione e tradizione, affrontando temi centrali come identità, resilienza, appartenenza e memoria.Il festival si apre il 28 settembre con ICT(US) di Noemi De Rosa e Pierfrancesco Vicinanza per Compagnia Borderline, che trasforma la fragilità di una patologia in metafora di rinascita e resilienza. Nella stessa serata Respiro di Petranuradanza invita a varcare i confini del giudizio per approdare in un giardino simbolico di libertà.L’11 ottobre spazio a Street Tale di Marco Munno (ARB Dance Company), un assolo che restituisce al gioco la sua forza universale, seguito dal debutto in prima nazionale della compagnia spagnola Larumbe Danza con El susurro del tiempo di Juan Alberto Torres, un viaggio tra reale e virtuale.Il 12 ottobre tocca a AsFâr di Angelo Egarese (Kinesis), dialogo coreografico tra luce e conoscenza, e a The day when I chose to be a daughter di Naturalis Labor, firmato da Marisa Ragazzo e Omid Ighani, che indaga il rapporto universale tra genitorialità e appartenenza.Il 25 ottobre la scena si arricchisce con tre lavori: Infinitamente mutabile di Raffaele Coppola per Compagnia Artemis, sull’identità e le sue maschere; Socarel di Núria Argilés, ponte tra danza contemporanea e tradizione catalana; AQuarium di Davide Romeo (Uscite di Emergenza), ispirato all’ecosistema di sei pesci tropicali per riflettere sulla convivenza delle differenze.Il 26 ottobre debutta il progetto NVED 2025, dedicato a coreografi emergenti: al termine di una settimana di residenze creative, i tre finalisti presenteranno i loro lavori davanti a pubblico e commissione. La serata sarà completata da Balancier di Paola Sorressa con i danzatori di Matrix Pro.Il 1° novembre il progetto vincitore di NVED tornerà in scena in forma ampliata, mentre il 2 novembre, serata conclusiva, vedrà protagoniste Estemporada con Le Crisalidi di Livia Lepri, poetica ricerca di nuove forme di convivenza, e ResExtensa Dance Company con Acqua madre di Elisa Barucchieri, potente rito danzato che celebra il femminile e la forza primordiale della natura.Accanto agli spettacoli, Corrispondenze 2025 offrirà masterclass condotte da coreografi e interpreti internazionali come Salvatore Romania, Juan Alberto Torres, Angelo Egarese, Elisa Barucchieri, Paola Sorressa e Livia Lepri, occasioni di incontro e approfondimento per i danzatori.