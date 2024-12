Nell’ambito della protezione dell’ambiente riveste un ruolo centrale la difesa dei boschi, da sempre al centro dell’attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti da parte dei carabinieri forestali. In questo quadro operativo hanno acquisito una crescente importanza i controlli effettuati per contrastare il disboscamento illegale in applicazione del Regolamento Europeo che prevede controlli sul legname sia di importazione che di provenienza nazionale. E’ proprio durante una serie di controlli nel comune di Orte che i carabinieri forestali del nucleo di Soriano nel Cimino hanno segnalato all’autorità giudiziaria il titolare di una ditta boschiva per commercializzazione di legname di provenienza illegale ottenuto in eccedenza per oltre 2000 quintali rispetto alle autorizzazioni, in violazione alla normativa forestale nazionale e quindi anche europea. Contemporaneamente per il taglio eseguito in totale difformità alla normativa forestale regionale, è stata contestato alla ditta esecutrice un verbale di illecito amministrativo per 4.500 euro.