CERVETERI – Nonostante il caldo e le belle giornale, alla Marina c'è fermento soltanto nei fine settimana. I commercianti, infatti, tirano un sospiro di sollievo nei week end quando arrivano soprattutto i villeggianti romani, migliaia e migliaia. «Sono titolare di un bar da tanti anni sono i portici, domenica a causa del brutto tempo abbiamo lavorato tantissimo - spiega Fatima - , la gente non è andata al mare, di conseguenza siamo stati agevolati. In generale, a parte le casualità, non è più la Cerenova di 10 anni fa. Ci sono poche seconde case, chi vive qui lavora tutto il giorno a Roma, pertanto ci dobbiamo adeguare al sistema e ai tempi che corrono. Si spende sempre meno, poca gente fa colazione al bar, soprattutto se è una famiglia. Insomma, si tende a risparmiare». I tempi attuali ma anche le difficoltà di una frazione alle prese con buche, degrado e cantieri aperti. «Dobbiamo anche aggiungere – prosegue la commerciante - che Cerenova non offre nulla, è sporca, c'è poco verde decoroso. Non è quella di una volta. Se non ci sarà una politica forte ed efficace, rischiamo tra qualche anno di vedere meno saracinesche aperte». Almeno tornano i mercatini in via Veio. Sabato 19 e domenica 20 luglio, la strada centrale si animerà di espositori artigianali, con oggetti per il tempo libero e collezioni fatte artigianalmente. Un’occasione che si ripete ogni anno che consentirà ai villeggianti di poter visitare un centinaio di bancarelle che offriranno una varietà di prodotti fatti a mano. Ci sarà anche musica e animazione, in una due giorni che si colorerà di festa anche per i bambini con giochi e animazione. Mentre la “Notte Bianca”, appuntamento ormai tradizionale, è fissata per il 26 luglio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA