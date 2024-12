CERVETERI – La nuova ciclabile non va proprio giù ai residenti di Cerenova. Se da un lato la pista sarebbe apprezzata da chi si muove con la bicicletta, dall’altro sono in molti a puntare il dito contro la ristrettezza della carreggiata in diversi punti e la conseguente mancanza di sicurezza per pedoni e automobilisti. Come un effetto domino la viabilità è stata modificata dopo l’avanzamento dei lavori di quest’opera contestata apertamente dal comitato cittadino di Cerenova-Campo di Mare. «È stata sufficiente un’altra domenica caratterizzata dalle ottime condizioni meteo – interviene Alessio Catoni, il presidente – e dalla presenza di molti villeggianti per mandare in tilt questa località da Campo di Mare fino alla statale Aurelia. In viale Campo di Mare non ci sarebbe stato lo spazio necessario per il transito di un mezzo di emergenza. È un problema non indifferente». Sull’argomento era stata avanzata una raccolta firme e a breve potrebbe essere presentato un esposto all’Autorità giudiziaria. Nelle scorse settimane si era fatto sentire invece il comitato di zona in prossimità dell’apertura delle scuole. «Ma qualcuno si è reso conto che per portare i figli a scuola in via Castel Giuliano – è quanto dichiarato dal presidente Enzo Musardo - adesso bisogna uscire da Cerenova nord e rientrare a sud? In più l’autobus Cotral dovrà cambiare percorso, ben distante dal plesso. Tutto questo è sconcertante. Genitori e comitati di classe stanno promuovendo proteste in varie forme, compreso il blocco delle lezioni e l’assenza degli alunni dalla scuola. Stesso problema per andare dai pompieri. Tanti chilometri e disagi inutili per un percorso pedonale studiato da chi, evidentemente, ignora del tutto il nostro contesto urbano». ©RIPRODUZIONE RISERVATA