LADISPOLI – Vanno alla Sagra del Carciofo e al loro rientro trovano la casa a soqquadro scoprendo di essere stati derubati. Brutta disavventura per una famiglia ucraina che si è trasferita qui in città dalla scorsa estate fuggendo dalla guerra. È stata la stessa vittima, la signora Olga, a denunciare l’accaduto sui social nella speranza di poter trovare testimoni a piazza Domitilla (in foto), la zona dove è avvenuto il raid sabato scorso. «Purtroppo la nostra famiglia ha subito un furto in casa in un orario indefinito tra le 17 e la mezzanotte. Tra le cose rubate c’erano quattro passaporti dei bambini. Sicuramente non ci faranno niente e probabilmente li hanno già buttati». I furfanti hanno portavo via anche alcuni preziosi, tra cui l’oro dei figli oltre ad alcuni gioielli. «Rappresentano tantissimo per noi. Ci sono dei gioielli ma soprattutto le collane con la croce del Battesimo dei miei figli. Ci siamo rivolti alla Polizia per denunciare quanto subito», è il racconto della donna. Spetterà ora agli agenti del commissariato mettersi sulle tracce dei malviventi. Il sospetto è che i furfanti pedinassero da tempo le loro “prede” approfittando appunto dell’uscita dall’appartamento sapendo pure che sarebbero tornati ore dopo considerata la presenza della fiera. Cittadini che si sono attivati condividendo l’appello della famiglia ucraina. Ricerche in corso anche nell’isola ecologica per i tanti interventi di pulizia effettuati dai netturbini per la tre giorni di festa che ha coinvolto il centro urbano.

