ALLUMIERE - Collina in festa con la 32^ edizione della “Festa della Musica” con tanti appuntamenti in una formula rinnovata. Da ieri a domenica piazza Chigi accoglie la Festa promossa dall'associazione Amici della Musica di Allumiere presieduta dall'attivissima Stefania Cammilletti.

Fino a domenica ogni giorno dalle ore 18 si susseguiranno i saggi degli allievi della Scuola di Musica e tanti altri appuntamenti.

Ieri si sono esibite le classi di: propedeutica musicale, tromba, violoncello, clarinetto, percussioni.

Alle ore 21 sono stati di scena i “Dunkey shoot e i mulini a vento” e poi si è svolta il concerto “Habit”.

Stasera dalle ore 21 esibizione della classe di canto accompagnati da band live.

Domani sera, invece, concerto dell'orchestra d'archi.

Tre giorni di festa, musica e divertimento. Sarà attiva anche una zona gastronomica con tante prelibatezze. Per info e prenotazioni contattare i numeri 3491402799 o 3287516563.