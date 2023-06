LADISPOLI – Non si era accorta che quei due in auto la stava osservando. E nel momento in cui stava caricando la spesa sul sedile, i ladri hanno agito strappandole via la borsa dal carrello. Uno dei due ha abbassato il finestrino e poi la fuga per le vie del centro. Torna a colpire la “banda del market” mettendo a segno il furto nel parcheggio del supermercato di viale Europa.

Il raid subito ha lasciato la signora in uno stato di shock e frustrazione. La borsa conteneva oggetti di valore sentimentale, oltre a documenti importanti, chiavi di casa e soldi. Oltre alla perdita materiale, l’evento ha avuto un impatto significativo sul suo benessere emotivo, tanto che la donna, una 65enne, ha avuto un malore ed è stata assistita dagli altri clienti dell’attività. Al momento non è stata presentata alcuna denuncia alle forze dell’ordine. Torna l’allarme in città. Spesso negli ultimi anni i malviventi hanno raggirato i cittadini nei parcheggi dei supermercati utilizzando diverse tecniche per distrarli, dallo specchietto rotto fino al mazzo di chiavi caduto a terra.

