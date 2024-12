Incidente questo pomeriggio a Civitella d’Agliano dove un autocarro è finito fuori strada. Per cause in corso d’accertamento il mezzo si è ribaltato sul fianco destro e ha perso tutto il carico.

Nell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, il camionista è rimasto ferito. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato portato in ospedale ma al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Viterbo per, con l’ausilio dell’autogru, hanno provveduto alla rimozione del mezzo pesante dalla sede stradale.