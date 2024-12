CIVITAVECCHIA – Le produzioni cinematografiche rappresentano una straordinaria opportunità per la città di Civitavecchia, non solo in termini di visibilità, ma soprattutto per la creazione di posti di lavoro.

Secondo la location manager Giulia Mazzoldi «sono diverse le produzioni che hanno scelto la città nonostante la chiusura della location delle Carcerette, una delle strutture più richieste e che sarebbe importante riaprire».

Le Carcerette, situate vicino a Piazza Regina Margherita, erano un luogo chiave purtroppo al momento inagibile. Pensiamo ad esempio alla seconda stagione de “Il Re” che ha dovuto fermare le riprese perché la struttura è stata dichiarata off-limits. Nonostante questdo però Civitavecchia ha continuato ad attrarre produzioni importanti. Tra le fiction recenti girate in città ci sono “Costanza”, una serie con Miriam Dalmazio tratta dal romanzo “Questione di Costanza” di Alessia Gazzola, e “Vita da Carlo 3” con Carlo Verdone. Altre produzioni, come “Brennero”, hanno trasformato l'Interporto in una dogana, mentre “Sempre al tuo fianco”, inizialmente chiamata Protezione Civile, ha visto la partecipazione di numerose comparse e il coinvolgimento di quattro alberghi locali.

Mazzoldi sottolinea l'impatto positivo di queste produzioni sul territorio: «Per ogni produzione vengono coinvolti molti civitavecchiesi. Si tratta di posti di lavoro per il territorio: guardiania, comparse, ristoranti, alberghi. Ogni produzione è un'opportunità di lavoro ben pagato e regolare».

La città offre molte altre location apprezzate, come la Marina, il porto e il centro storico. La collaborazione tra il comune di Civitavecchia e le produzioni cinematografiche è fondamentale per creare nuove opportunità lavorative. «Il Comune - conclude Mazzoldi - si è già mostrato disponibile a sostenere queste iniziative e la speranza è che si possa continuare a sviluppare un sistema che favorisca le produzioni».

