CIVITAVECCHIA – È stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Civitavecchia la determina dirigenziale che consente l’avvio delle procedure per il project financing destinato all’ampliamento del nuovo cimitero di via Braccianese Claudia rappresenta un passaggio significativo in un percorso amministrativo complesso e non privo di controversie. L’intervento prevede la realizzazione di 3.500 nuovi loculi, una cappella per le funzioni religiose, opere di urbanizzazione ed aree verdi per un valore complessivo di circa 5,8 milioni di euro. L’approvazione arriva dopo anni di ritardi, ricorsi e dubbi sulla trasparenza delle procedure.

UN ITER AMMINISTRATIVO TRAVAGLIATO Il progetto fu inizialmente presentato nel 2022 sotto l’amministrazione guidata dal sindaco Ernesto Tedesco, con il vicesindaco Manuel Magliani che ne fece una delle priorità del suo mandato. Tuttavia, sin da subito emersero ostacoli significativi, sia sul piano tecnico che giudiziario. L’attenzione si concentrò sul ruolo del responsabile unico del procedimento, ma non solo. Venne presentato anche un ricorso da un’associazione temporanea d’imprese (ATI) composta da ditte locali. Il ricorso riguardava presunte irregolarità nella selezione della società proponente, tra cui errori procedurali e anomalie nel piano economico-finanziario. Il Consiglio di Stato, però, a dicembre 2023 lo ha rigettato, confermando la validità dell’iter amministrativo adottato dall’allora amministrazione Tedesco. «Quando nel 2019 iniziò l’esperienza di amministratore pubblico trovai una situazione emergenziale per cui venivano estumulati i defunti per far posto a chi veniva a mancare – ha commentato oggi l’allora vicesindaco Manuel Magliani - così in 5 anni abbiamo costruito 500 nuovi loculi e deliberato (30.03.2023) la costruzione di nuovi 3.500 loculi con project financing a costo zero per le casse dell’ente. Per i prossimi 20 anni non ci saranno più emergenze. Un lascito importante che a breve vedrà la luce frutto del lavoro dell’amministrazione Tedesco».

La determina dirigenziale approvata nei giorni scorsi recepisce la sentenza del Consiglio di Stato e permette di andare avanti con il progetto, aggiudicando la “Concessione, mediante Project Financing, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 36/2023, con diritto di prelazione in favore del promotore, della progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale dell’ampliamento del cimitero Nuovo di via Braccianese Claudia” alla RTI composta dalla Capogruppo mandataria LandBau Srl di Chieti e dalla mandante romana Costruzioni generali Zoldan Srl, le cui verifiche hanno dato esito positivo.

La nuova amministrazione è ora chiamata a garantire che l’opera venga realizzata nel pieno rispetto delle norme, evitando ulteriori contenziosi e assicurando la massima trasparenza. “La proposta – come si legge nel documento del Comune – è volta a offrire un ampliamento cimiteriale per la costruzione di 3mila loculi da realizzare entro il 2027 nonché il completamento della viabilità e dei parcheggi a servizio della struttura”.

