LADISPOLI – Le risposte di palazzo Falcone dopo le lamentele di residenti e turisti stufi del degrado e dei cantieri fermi, da troppo tempo, sul lungomare. È Marco Pierini, assessore ai Lavori pubblici ed Ambiente, a rassicurare la popolazione sugli interventi partiti lo scorso anno a sostegno della viabilità, tra cui le ciclabili e la passerella di legno a due passi dal mare. Tra via Marco Polo e le stradine limitrofe come via Fregene, via Santa Marinella e via Arenile di Torre Flavia, ad esempio, nemmeno si passa per accedere alla spiaggia. Molte critiche anche a via Venezia per la ciclovia infinita. «Intanto posso dire che ultimeremo la ciclabile di via Venezia arrivando fino allo scalo ferroviario – dice Pierini – e poi come seconda tappa finiremo il lungomare con una bellissima passerella di legno con vista sul mare. Organizzeremo anche un evento per il taglio del nastro. Tutto sarà finito entro fine marzo, questo si può dire con certezza». Associazioni e cittadini sono ancora scettici su come il tracciato rosso possa arrivare alla stazione considerate le tante vie e i problemi di viabilità che si potrebbero creare. Ulteriori posti per le auto dovrebbero essere necessariamente smantellati e questo scatenerebbe le ire di chi vive nella zona.

C’è un successivo step sempre in prossimità del lungomare di via Marco Polo ed è la riqualificazione di piazza Odescalchi. L’area sarà stravolta con nuovi parcheggi (circa una ventina se non di più) e arredi urbani. «Il piano andrà a gara entro la prossima settimana – conclude sempre l’assessore ladispolano Pierini – e tra fine marzo e gli inizi di aprile cominceremo anche qui. In primavera inaugureremo tutti i cantieri per una città sempre più vivibile anche per chi ama le passeggiate e la bicicletta».

