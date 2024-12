Chiama la polizia per un litigio con la compagna e viene arrestato per droga. E’ accaduto domenica mattina quando un equipaggio delle Volanti è intervenuto in viale Fiume per la segnalazione da parte di un imprenditore attivo nel settore della ristorazione di una lite in corso con la compagna convivente.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato la coppia in uno stato di forte alterazione psico-fisica, notando la presenza di una piccola quantità di cocaina, pronta per l’uso. Gli agenti hanno effettuato quindi una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti altri due involucri in plastica contenenti quasi 50 grammi di droga, una somma di denaro ammontante a 1.345 euro e un bilancino di precisione. All’esito dell’attività l’uomo, un 41enne viterbese, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.