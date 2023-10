CERVETERI – Da una discarica a cielo aperto all’altra. Da un’emergenza che non si risolve ad un’altra che investe altre zone etrusche. Sul fronte del degrado fino a questo momento la battaglia è stata persa. Completamente abbandonata via Settevene Palo, la strada che conduce a Bracciano come denunciato anche da residenti e dall’opposizione politica. Ora scenario identico nei pressi dell’area San Paolo, a pochi passi dall’impianto sportivo Galli. «L’indecenza di Cerveteri nei pressi dello stadio dove la gente dovrebbe avere la possibilità di fare un po’ di attività all’aria aperta» è il duro sfogo di Furio, un cittadino. «Alla Cornacchiola, le vie che portano ai monti, ci sono centinaia di buste che non sono state ancora rimosse: facciamo invidia a Cupinoro» è la segnalazione di Angelo. «Basterebbero delle fototrappole per individuare gli sporcaccioni che finirebbero per essere multati. Solo così potrebbe restare pulito il nostro bellissimo territorio. Il comune di Cerveteri dovrebbe anche controllare gli affitti in nero: le discariche diminuirebbero» propone Patrizio.

Sull’emergenza si fa sentire di nuovo la minoranza. «Questa amministrazione interviene solo per le cose frivole, in questo caso non pervenuta», è l’affondo di Luca Piergentili consigliere comunale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA