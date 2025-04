CERVETERI – «Siamo orgogliosi delle nostre cantine». A parlare è Riccardo Ferri, vicesindaco e assessore alle Politiche agricole dopo la visita personale nel padiglione Lazio del Vinitaly targato 2025. Al salone internazionale del Vino e dei distillati di Verona, Cerveteri ha risposto presente con tre aziende vitivinicole: Belardi, Tre Cancelli e la Cooperativa Cerveteri. «L’agricoltura e più in generale il mondo dell’imprenditoria – commenta Ferri - sta vivendo un periodo complesso ma anche di incertezza, soprattutto a causa della vicenda dei dazi imposti dagli Stati Uniti. Come ha riportato infatti Coldiretti, proprio in apertura della manifestazione, gli importatori americani hanno chiesto ai nostri espositori un abbassamento dei prezzi proprio per provare a bilanciare i dazi aggiuntivi del 20% che Trump ha imposto sulle importazioni dell'Unione Europea. Una misura che chiaramente va a colpire anche i vini italiani, da sempre tra i più ambiti e ricercati in ogni angolo del mondo». Poi una riflessione su Cerveteri. «La produzione vitivinicola da sempre genera economia e occupazione, non a caso due delle manifestazioni tradizionali della nostra città si fondano proprio sui frutti della nostra terra, sul lavoro agricolo, ovvero la Sagra dell’Uva e del Vino e della Festa dell’Olio», conclude il vicesindaco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA