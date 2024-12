CERVETERI - Mentre al palazzetto comunale la crisi tra i membri della maggioranza non sembra appiattirsi, anzi, la ferita continua a sanguinare sempre più copiosamente, con un rimpallo di accuse da uno e dall'altro lato, il territorio, soprattutto le frazioni di mare, che in questo periodo dell'anno speravano in qualche attività per poter godere di più della pausa estiva, restano a guardare. A mani vuote. «Salva solo la sagra dell'uva, che si svolge nella città alta». Il presidente del comitato di zona Cerenova - Campo di Mare, Enzo Musardo commenta così la notizia il post consiglio comunale dove l'approvazione della variante di bilancio ha messo in "sicurezza" i fondi per la tradizionale kermesse di fine stagione. Non solo. Secondo le parole del primo cittadino, Elena Gubetti, intervistata nei giorni scorsi a News&Coffee, il programma degli eventi si svolgerà in centro città, nel capoluogo. E l'Etruria Eco Festival? Niente da fare. Stando al sindaco, al Comune non è pervenuta alcuna richiesta da parte degli organizzatori. Gli eventi nella frazione di Campo di Mare saranno «legati al progetto del lungomare» con un progetto «modificato» rispetto a quello dello scorso anno «perché aveva creato dei disagi ai villeggianti». Una notizia che non fa di certo piacere a villeggianti e residenti. «Ecco serviti coloro che chiedevano notizie sulle iniziative di promozione turistica dell'estate a Marina di Cerveteri, frazione a vocazione balneare e da decenni meta di tanti turisti estivi - commenta ancora Musardo - Ovviamente la decisione avviene a fine luglio, ad estate ormai avanzata. Forse l'amministrazione comunale estrusca non ha mai sentito parlare di "programmazione" e di "pianificazione"». «Marina di Cerveteri langue in un mare di problemi e nessuna consolazione - scrive la signora Laura - La musica come dice il proverbio - "canta che ti passa" - serviva a farci scordare, almeno per qualche ora, tutte le mancanze da cui siamo afflitti da tempo. Che tristezza». «Cerveteri non è un paese di mare - fa da eco il signor Domenicantonio - Cerenova é una colonia da sfruttare».

