CERVETERI - La comunità di San Francesco d’Assisi, a Cerenova, ha un nuovo parroco: don Bernardo Acuna Rincon, dal 2012 parroco di Santa Paola Frassinetti a Fiumicino e da pochi giorni alla guida della chiesa della frazione etrusca. «Una grande emozione accogliere don Bernardo e per me, un vero onore portare a nome della città, un caloroso benvenuto», ha detto il sindaco Elena Gubetti che nel suo saluto al nuovo parroco ha ricordato i «giorni dolorosi» vissuti dalla comunità per la scomparsa di don Domenico «che è stato per ciascuno un grande tesoro, un amico fraterno, un fratello, un padre». Un parroco «di cui saremo sempre grati», ha rimarcato ancora il primo cittadino puntando i riflettori anche sulla comunità di Cerenova «che a mano a mano che la conoscerai - ha detto a don Bernardo - ti emozionerà per la sua ricchezza, per la sua bellezza e per i talenti che custodisce». «Il vescovo monsignor Gianrico Ruzza, che voglio ringraziare di cuore per esserci stato vicino in questi mesi difficili, inviando te, don Bernardo, ci infonde la forza e la speranza per riprendere con energia il percorso. In queste settimane siamo stati tutti un po' orfani e consentitemi di ringraziare padre Tony per il suo servizio».

