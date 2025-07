CIVITAVECCHIA – «Il Centro NBC (Nucleare, Biologico, Chimico) di Santa Lucia deve essere messo sotto stretta osservazione».

A dirlo è Pietro Tidei, presidente dell’Osservatorio Ambientale, intervenendo dopo le notizie sull’inchiesta giudiziaria in corso che ha portato al sequestro dell’ex stabilimento militare.

«Data la sua posizione strategica – ha spiegato Tidei – una fuga di sostanze tossiche potrebbe avere conseguenze devastanti per Civitavecchia, Allumiere, Tarquinia e Monte Romano». Secondo il presidente dell’Osservatorio, «indipendentemente dalle indagini giudiziarie in corso, è fondamentale che il Centro NBC sia costantemente monitorato come fonte inquinante da sostanze tossiche derivanti da armi chimiche».

Un’azione che, secondo Tidei, deve avvenire in sinergia tra enti locali e strutture preposte: «L'ARPA e il Consorzio, con le sue risorse, devono collaborare a stretto giro in questo compito cruciale».

La vicenda sarà al centro della prossima assemblea dei sindaci, come annunciato da Tidei. «Insisteremo per un incontro con il Ministro della Difesa, Guido Crosetto – afferma –. La gravità della situazione impone un approccio multidisciplinare e una collaborazione sinergica tra enti locali, nazionali, forze armate e organismi di controllo ambientale».

Per Tidei è essenziale garantire «la massima trasparenza e una comunicazione costante con la popolazione sui rischi, lo stato delle indagini e le misure adottate».

«Come Osservatorio Ambientale – continua Tidei – stiamo preparando un piano di interventi che sarà discusso con i sindaci e il Ministro Crosetto, e verificato con ARPA».

Il piano prevede quattro azioni principali:

Indagini geologiche e idrogeologiche, «per comprendere il potenziale di contaminazione delle falde acquifere»;

Campionamenti e analisi approfondite di terreno, acque sotterranee e superficiali, e dell’aria, «compreso il soil-gas per vapori di iprite»;

Una analisi di rischio sito-specifica, «per valutare i pericoli per la popolazione e gli ecosistemi, definendo le soglie di contaminazione»;

Infine, un monitoraggio sanitario «della popolazione residente nelle aree circostanti, con un focus sulle patologie correlate».

Tidei conclude: «Ci troviamo di fronte a una questione delicatissima, che non può essere gestita con superficialità. Occorre responsabilità, metodo e la massima condivisione tra le istituzioni coinvolte».

